# 南京总统府景区 微信小程序介绍 南京总统府景区微信小程序为游客提供便捷的线上服务，解决传统购票排队耗时、信息获取不便等痛点，覆盖中国南京地区的历史文化景点参观全流程需求。 ## 核心功能 ### **南京总统府景区在线购票** **实名制电子票务系统**为游客提供优惠票与普通票的线上预购服务，支持提前2日（不含当日）预约购票，有效避免现场排队等候。系统每日00:00准时放票，同一证件号入园后30天内不可重复购票，确保参观秩序与资源合理分配。通过证件核验入园的方式，既保障了景区管理规范性，又提升了游客通行效率。 ### **订单管理与电子发票** **全流程订单追踪功能**支持查看全部订单、未付款及已支付状态，未使用门票可在7日内申请退票。系统提供电子发票开具服务，游客需在入园后30天内通过订单号与购票手机号完成申请，满足财务报销需求。该功能通过数字化管理替代传统纸质凭证，实现票务服务的高效化与环保化。 ### **游客评价与服务优化** **双向反馈机制**允许游客提交参观体验评价与改进建议，助力景区持续优化服务质量。系统设置“感谢支持”互动入口，将用户意见直接对接景区管理团队。通过收集真实用户反馈，推动景区在设施维护、导览服务等环节的精准提升，构建更优质的参观环境。 立即使用南京总统府景区微信小程序，享受高效便捷的参观体验，感受历史文化的深厚底蕴。