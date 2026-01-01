南京總統府景區
南京總統府景區微信小程式為前往中國南京的遊客提供一站式智慧旅遊服務，支援在線實名購票、電子發票管理及遊客評價反饋。提前預約門票，免排隊入園，讓您高效規劃南京旅遊行程，暢遊歷史文化景點。
南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室
南京总统府景区为游客提供更多服务，更好便捷出行。
# 南京總統府景區 微信小程式介紹 南京總統府景區微信小程式為遊客提供一站式服務，解決傳統購票排隊困擾，讓參觀體驗更順暢。此小程式專為前往中國南京的遊客設計，涵蓋門票預約、電子發票等核心功能，助力高效規劃行程。 ## 核心功能 ### **在線實名購票** 提供優惠票與普通票實名制預購服務，遊客可於每日 00:00 起提前2日（不含當日）預約門票，避免現場排隊耗時。系統嚴格執行同一證件30天內僅限一次購票規則，確保資源公平分配。購票成功後，憑證件於預約日期至檢票口入園，簡化入園流程，提升參觀效率。 ### **遊客評價與反饋** 設有專屬評價通道，鼓勵遊客提交參觀體驗建議，助力景區持續優化服務品質。透過即時收集用戶意見，景區能快速調整設施與管理策略，回應大眾需求。此功能體現景區重視用戶體驗，建立雙向溝通機制，促進服務透明化。 ### **電子發票管理** 提供便捷的電子發票申請服務，遊客於入園後30天內可輸入訂單號及手機號開具發票，避免遺失紙本憑證。系統自動關聯訂單資訊，確保發票內容準確無誤，節省後續處理時間。此功能符合數位化趨勢，為商務及個人報銷提供高效解決方案。 立即使用南京總統府景區微信小程式，享受智慧旅遊的便捷與高效。透過專業服務與細緻功能，讓歷史文化探索之旅更加順暢無憂。