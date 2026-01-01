# 中國科學技術館票務系統 微信小程式介绍 歡迎光臨中國科學技術館！該微信小程式為前往北京參觀的遊客提供科技館門票線上預約及購票服務，透過直觀的日曆界面與實時票務狀態，解決傳統現場購票的排隊困擾，讓科學探索之旅從便捷預約開始。 ## 核心功能 ### **線上預約購票系統** 用戶可透過日曆視圖直觀選擇入館日期，系統即時顯示各日期餘票狀態，避免現場排隊等候。此功能有效解決節假日門票緊張問題，確保參觀行程順利安排。無論是個人遊客還是親子家庭，皆能輕鬆規劃科技館參觀時段，提升整體體驗品質。 ### **多場館靈活選擇** 用戶可自由切換展廳與影院場館，滿足不同參觀需求。系統清晰展示各場館開放時間與票務資訊，幫助用戶高效規劃行程。無論是參與互動展覽還是觀看科普影片，皆能一鍵完成預約。 ### **個人中心管理** 集中管理預約記錄與訂單資訊，提供便捷的行程查詢服務。用戶可隨時查看已預約場次及入場憑證，確保參觀流程順暢。此功能特別適合家庭遊客及團體參觀者，實現行程的集中化管理。 歡迎使用中國科學技術館票務系統微信小程式，輕鬆預約門票，開啟科學探索之旅。科技館的精彩展覽與互動體驗，隨時為參觀者敞開大門。