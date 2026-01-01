# 天壇公園智慧導覽 微信小程式介紹 遊客在參觀天壇公園時常因景點分散而面臨導覽困難，「天壇公園智慧導覽」微信小程式提供即時定位與景點資訊服務，專為前往北京天壇公園遊覽的遊客打造高效導覽體驗。 ## 核心功能 ### 智能地圖導覽 該功能透過整合園區詳細地圖，標示祈年殿、圜丘等核心景點位置，並提供實時定位服務。使用者可快速查詢最近景點與衛生間、公園大門等設施，有效解決園區內導覽路線不清晰的問題。地圖支援圖層切換與列表檢視，協助遊客在廣闊園區中精準規劃移動路徑。 ### 個性化遊覽路線 小程式提供「深度遊覽路線」與「快速遊覽路線」兩種預設方案，分別滿足4-5小時深度文化探索及1小時核心景點打卡需求。路線規劃涵蓋建築歷史解說與最佳觀賞點推薦，讓不同時間安排的遊客均能獲得結構化導覽體驗。此功能有效提升遊覽效率，避免因路線混亂導致的時間浪費。 ### 無障礙服務 針對輪椅使用者等特殊需求群體，小程式標註無障礙通道並規劃適宜路線，確保園區內主要景點可及性。此服務體現人文關懷，解決傳統導覽忽略特殊群體需求的問題。透過無障礙設施標示與路線優化，讓每位遊客均能平等享受文化遺產。 ### 景點深度介紹 點選景點圖標即可獲取祈年殿、圜丘等建築的歷史淵源與文化內涵說明，部分內容支援語音解說功能。此服務彌補現場解說不足的問題，讓遊客深入理解天壇作為世界文化遺產的歷史與文化內涵。透過結構化資訊呈現，提升文化遺產參觀的教育意義與體驗深度。 透過「天壇公園智慧導覽」微信小程式，遊客可輕鬆掌握園區動態資訊，沉浸式體驗中國古代建築與禮制文化的精髓。立即使用此小程式，開啟您的天壇文化探索之旅。