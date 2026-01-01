# 良渚古城 微信小程序介绍 良渚古城微信小程序为访客提供便捷的遗址公园导览服务，覆盖中国杭州良渚古城遗址公园，助力用户深度探索世界文化遗产。 ## 核心功能 ### **预约购票** **一键完成门票预订**，支持多时段选择与电子凭证核验，有效避免现场排队等候。系统实时更新余票信息，确保参访计划顺利实施。该功能专为提升游客参访效率设计，解决传统购票方式耗时耗力的问题。 ### **智慧导览** **AI导览员实时讲解**，结合高精度地图实现遗址点位精准导航。通过图文、语音多模态呈现良渚文化历史脉络，帮助用户理解遗址价值。该功能满足用户对深度文化体验的需求，使参访过程兼具知识性与趣味性。 ### **园内服务整合** **一站式预订餐饮与住宿**，覆盖遗址公园周边特色商家资源。提供团队预约、发票开具等商务服务，满足不同群体的参访需求。该功能系统化解决用户在参访过程中的生活服务痛点，提升整体体验流畅度。 ### **定制化路线推荐** **智能生成个性化游览路线**，根据用户停留时长与兴趣偏好优化行程规划。同步推荐周边文化体验活动，延伸参访价值。该功能有效解决游客规划路线的决策难题，实现文化遗产资源的高效利用。 立即体验良渚古城微信小程序，开启文化遗产探索之旅，感受五千年文明的深厚底蕴。