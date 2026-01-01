良渚古城
良渚古城微信小程序提供中国杭州良渚古城遗址公园的便捷导览服务，支持一键预约购票、AI智慧导览讲解、园内服务整合与个性化路线推荐，助力用户深度探索世界文化遗产，提升游览体验。
杭州良渚古城旅游发展有限公司
良渚古城遗址智慧导览小程序提供公园门票预定，公园参访等全方位导览服务。
# 良渚古城 微信小程序介绍 良渚古城微信小程序为访客提供便捷的遗址公园导览服务，覆盖中国杭州良渚古城遗址公园，助力用户深度探索世界文化遗产。 ## 核心功能 ### **预约购票** **一键完成门票预订**，支持多时段选择与电子凭证核验，有效避免现场排队等候。系统实时更新余票信息，确保参访计划顺利实施。该功能专为提升游客参访效率设计，解决传统购票方式耗时耗力的问题。 ### **智慧导览** **AI导览员实时讲解**，结合高精度地图实现遗址点位精准导航。通过图文、语音多模态呈现良渚文化历史脉络，帮助用户理解遗址价值。该功能满足用户对深度文化体验的需求，使参访过程兼具知识性与趣味性。 ### **园内服务整合** **一站式预订餐饮与住宿**，覆盖遗址公园周边特色商家资源。提供团队预约、发票开具等商务服务，满足不同群体的参访需求。该功能系统化解决用户在参访过程中的生活服务痛点，提升整体体验流畅度。 ### **定制化路线推荐** **智能生成个性化游览路线**，根据用户停留时长与兴趣偏好优化行程规划。同步推荐周边文化体验活动，延伸参访价值。该功能有效解决游客规划路线的决策难题，实现文化遗产资源的高效利用。 立即体验良渚古城微信小程序，开启文化遗产探索之旅，感受五千年文明的深厚底蕴。