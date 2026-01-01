成都博物馆票务系统

成都博物馆票务系统微信小程序为计划参观成都博物馆的游客提供便捷的线上预约服务，涵盖个人门票预订、团队预约审核、活动讲座报名及官方研学讲解。解决现场排队耗时问题，支持实时查看余票与在线报名，让文化体验更高效顺畅。

成都博物馆(成都中国皮影博物馆)

四川省成都博物馆票务预约系统，游客可在此小程序上预约门票，查询电子票号