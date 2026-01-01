# 國家自然博物館預約服務 微信小程式介紹 無需再為博物館預約流程繁瑣而煩惱，國家自然博物館預約服務微信小程式為前往北京參觀的訪客提供便捷的門票及活動預約服務，每日9:00-17:00開放時間內輕鬆規劃參觀行程。 ## 核心功能 ### **門票預約服務** 提供個人及團隊門票免費預約功能，解決現場排隊等候問題，節省參觀準備時間。用戶可靈活選擇參觀日期與時段，系統即時確認預約狀態，確保行程順暢。此服務覆蓋日常展覽與特殊節假日安排，滿足家庭、學校及企業團體的多元需求。 ### **收費特展與教育活動報名** 整合當前熱門特展資訊與教育課程，用戶可在線報名參與恐龍化石展等主題活動。系統提供詳細活動時間、地點及內容介紹，協助用戶提前規劃學習體驗。此功能專為親子家庭、學校團體設計，促進自然科學知識的實踐與應用。 ### **訂單管理與個人中心** 集中管理特展、活動、課程及講解訂單，隨時查看預約狀態與歷史記錄。提供候補名單、電子發票及聯繫人管理功能，提升後續服務效率。用戶可透過個人中心申請志願者服務，深度參與博物館運營與科普推廣。 立即使用國家自然博物館預約服務微信小程式，輕鬆掌握最新展覽動態與教育資源。讓專業的自然科學體驗成為日常學習的延伸，開啟探索地球奧秘的旅程。