遇龍河景區竹筏漂遊票
遇龍河景區竹筏漂遊票微信小程式，專為全球遊客提供中國廣西桂林陽朔縣遇龍河即時竹筏票務預訂服務。支援雙人筏、三人筏等多種票種選擇，具備實時餘票查詢、景區導覽與緊急救援功能，解決現場排隊久、資訊不透明問題，讓您高效規劃行程，安全享受山水之美。
阳朔县遇龙河景区旅游发展有限公司
遇龙河官方售票小程序
# 遇龍河景區竹筏漂遊票 微信小程式介紹 在中國廣西桂林陽朔縣的遇龍河景區，遊客常面臨現場購票排隊久、餘票資訊不透明等問題。此微信小程式專為全球遊客提供即時竹筏票務服務，涵蓋雙人筏、三人筏等多種票種選擇，並支援中國大陸地區的景區導覽與緊急救援服務。 ## 核心功能 ### **在線預訂竹筏票務** **提供多樣化竹筏票種的即時預訂服務**，遊客可透過小程式選擇「雙人筏」「三人筏」等不同類型，無需現場排隊即可完成購票。系統同步顯示各碼頭（如妙靈洞碼頭、富里橋碼頭）的已售與待檢筏數，確保行程規劃更有效率。此功能解決了傳統購票方式耗時費力的痛點，讓遊客專注於享受山水風光。 ### **一鍵救援與客服支援** **內建緊急救援功能**，遊客於漂流途中遭遇突發狀況時，可透過一鍵聯繫景區工作人員，迅速獲得專業協助，全方位守護遊覽安全，讓遊客安心欣賞自然美景。 ### **景區導覽與資訊整合** **整合碼頭介紹、景區名片與AI導覽功能**，例如「i游陽朔」提供路線建議，「景區名片」展示山水風光圖文。遊客可透過小程式掌握碼頭位置、漂流路線等關鍵資訊，無需依賴第三方平台。此功能讓初次造訪的遊客也能輕鬆理解景區特色，提升整體旅遊體驗。 透過此微信小程式，遊客可享受高效、安全且透明的竹筏漂流服務。立即體驗數位化旅遊新方式，讓遇龍河的山水之美成為難忘的旅程。