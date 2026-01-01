# 遇龍河景區竹筏漂遊票 微信小程式介紹 在中國廣西桂林陽朔縣的遇龍河景區，遊客常面臨現場購票排隊久、餘票資訊不透明等問題。此微信小程式專為全球遊客提供即時竹筏票務服務，涵蓋雙人筏、三人筏等多種票種選擇，並支援中國大陸地區的景區導覽與緊急救援服務。 ## 核心功能 ### **在線預訂竹筏票務** **提供多樣化竹筏票種的即時預訂服務**，遊客可透過小程式選擇「雙人筏」「三人筏」等不同類型，無需現場排隊即可完成購票。系統同步顯示各碼頭（如妙靈洞碼頭、富里橋碼頭）的已售與待檢筏數，確保行程規劃更有效率。此功能解決了傳統購票方式耗時費力的痛點，讓遊客專注於享受山水風光。 ### **一鍵救援與客服支援** **內建緊急救援功能**，遊客於漂流途中遭遇突發狀況時，可透過一鍵聯繫景區工作人員，迅速獲得專業協助，全方位守護遊覽安全，讓遊客安心欣賞自然美景。 ### **景區導覽與資訊整合** **整合碼頭介紹、景區名片與AI導覽功能**，例如「i游陽朔」提供路線建議，「景區名片」展示山水風光圖文。遊客可透過小程式掌握碼頭位置、漂流路線等關鍵資訊，無需依賴第三方平台。此功能讓初次造訪的遊客也能輕鬆理解景區特色，提升整體旅遊體驗。 透過此微信小程式，遊客可享受高效、安全且透明的竹筏漂流服務。立即體驗數位化旅遊新方式，讓遇龍河的山水之美成為難忘的旅程。