# 北京動物園5G智能導覽 微信小程式介紹 遊客在大型動物園常面臨路線規劃困難、場館資訊分散等問題，北京動物園5G智能導覽微信小程式專為前往中國北京地區旅遊的遊客提供即時導覽與智能服務，透過5G技術整合園區資源，打造高效便捷的遊園體驗。 ## 核心功能 ### **智能遊園路線規劃** 為遊客提供「明星動物路線」與「歷史文化路線」等多條主題遊園路線，涵蓋多個重點場館並標註建議遊覽時長。系統根據場館分布與遊客偏好自動規劃最優路徑，有效避免重複繞行。此功能解決了遊客因園區面積廣闊而產生的迷路困擾，大幅提升遊覽效率與體驗完整性。 ### **互動式遊園打卡集勳章** 設計「游園打卡」互動機制，遊客抵達指定場館即可完成數位簽到並累積專屬勳章。此功能將傳統遊園轉化為遊戲化體驗，激發探索動機並記錄完整遊園軌跡。透過勳章牆展示系統，使用者可隨時回顧遊覽成果，增強參與感與紀念價值。 ### **AI場館導覽與科普講解** 整合51處場館講解資源，提供即時語音導覽與動物生態知識解說。系統根據定位自動觸發對應場館的深度內容，無需手動操作即可獲取專業資訊。此功能彌補了傳統導覽牌資訊有限的缺點，讓遊客在觀賞動物的同時深入理解生物多樣性與保護意義。 立即使用北京動物園5G智能導覽微信小程式，享受科技賦能的智慧遊園服務！透過專業導覽與互動體驗，讓每一次造訪都成為難忘的知識探索之旅。