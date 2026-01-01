# 圆明园遗址公园门票 微信小程序介绍 无需排队预约，轻松实现线上购票，为前往中国北京圆明园遗址公园的游客提供便捷服务，支持中英文双语界面，满足国内外游客的购票需求。 ## 核心功能 ### **圆明园多证件类型购票服务** 支持身份证、港澳台通行证、外国人永久居留身份证及护照等多种证件类型购票，覆盖不同身份游客的入园需求。通过清晰的证件分类选项，简化购票流程，避免因证件问题导致的入园障碍。该功能有效解决跨境游客、特殊群体在传统购票场景中面临的证件适配难题，提升购票效率。 ### **圆明园全类型票务选择** 提供成人票、优惠票、团队票及未成年人票等多样化票务选项，精准匹配不同游客群体的购票需求。票务分类逻辑清晰，用户可根据自身情况快速定位适用票种，避免选择困惑。该功能确保各类游客均能便捷获取符合政策的入园凭证，体现服务的包容性与规范性。 ### **个人中心全流程管理** 集成订单查询、常用联系人管理及服务咨询功能，实现购票后服务的集中化处理。用户可随时查看历史订单状态，快速调用联系人信息完成后续购票，减少重复操作。该模块通过数字化管理手段，为游客提供从购票到入园的全周期服务支持，保障游览体验的连贯性。 即刻使用圆明园遗址公园门票微信小程序，享受高效便捷的数字化购票服务，开启历史文化遗址的沉浸式探索之旅。