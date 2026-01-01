# 頤起聽 微信小程式介紹 遊覽歷史文化景點時常面臨導覽資訊不足的困擾，頤起聽微信小程式提供專業的語音導覽服務，專為中國北京頤和園景區設計，透過數位化導覽技術讓遊客深入體驗皇家園林的歷史底蘊與建築美學。 ## 核心功能 ### 智能導覽地圖 提供頤和園全園區高精度互動地圖，標註西宮門、清晏舫等14個以上核心景點位置，幫助遊客快速識別周邊景點。系統自動定位用戶當前位置並規劃最優參觀路線，有效解決遊客在園區內迷路的困擾。透過清晰的視覺化導航與中英雙語標註，讓歷史文化探索變得更加輕鬆有序。 ### 推薦遊覽路線 精心設計「舒適遊路線」等多種主題參觀路線，每條路線涵蓋14個景點並標註2.5-3小時的合理遊覽時長。系統根據景點歷史背景與空間分布進行科學編排，避免遊客遺漏重要文化遺產。透過專業路線規劃，讓不同需求的遊客都能獲得深度且舒適的參觀體驗。 ### 智能語音助手 內建AI語音助手「頤小聽」提供即時解說服務，可回應景點歷史、建築特色等專業問題。系統採用專業的導覽內容，確保歷史資訊的準確性與權威性。透過自然語言互動，讓文化知識獲取變得更加直觀且富有趣味。 ### 個人化收藏系統 提供「我的打卡」「我的收藏」等個人化功能，讓遊客可記錄參觀足跡並建立專屬遊覽筆記。系統自動保存歷史瀏覽路線與景點資訊，方便後續重溫文化體驗。透過數位化行程管理，提升遊客對歷史景點的長期記憶與情感連結。 立即體驗頤起聽微信小程式，讓專業導覽服務為您的頤和園之旅增添深度與溫度，開啟一場穿越時空的文化探索之旅。