# i深圳世界之窗 微信小程式介紹 遊客在主題樂園常面臨景點定位困難、演出時間錯過等問題，i深圳世界之窗微信小程式專為中國深圳及周邊地區用戶提供一站式智慧遊覽服務，透過5G與AR技術實現精準導覽、即時資訊查詢與行程規劃，讓全球文化探索更輕鬆高效。 ## 核心功能 ### **智慧導覽與AR地圖** 整合園區全景地圖與AR導航技術，用戶可即時定位當前位置並獲取周邊景點資訊。系統標註多個世界知名微縮景觀與遊樂設施，輔以多語言解說提升文化體驗。透過「地圖導覽」頁面，遊客能快速規劃最佳路線，避免遺漏重點展區，實現高效遊覽。 ### **即時購票與電子年卡管理** 提供門票在線預訂與電子年卡綁定服務，用戶無需排隊即可完成購票流程。系統自動同步訂單狀態與使用記錄，支持微信支付確保交易安全。電子年卡用戶可隨時查看剩餘次數與專屬優惠，提升重遊體驗的便捷性。 ### **演藝活動即時提醒** 整合園區內所有演出時刻表，系統根據用戶位置推送即將開始的節目通知，會提前發送提醒，避免錯過精彩內容。此功能亦支援自訂提醒偏好，滿足不同遊客的行程安排需求。 ### **個性化路線規劃** 基於用戶興趣與停留時間，智能推薦主題遊覽路。透過「路線推薦」功能，系統動態調整行程建議以適應園區實時人流狀況，並整合餐飲與停車場資訊，打造無縫接軌的遊覽體驗。 立即啟用i深圳世界之窗微信小程式，讓5G智慧導覽技術為您的文化探索之旅保駕護航。無論是家庭出遊、情侶約會還是獨自旅行，都能透過專業的行程規劃與即時資訊掌握，盡情沉浸於世界文明的精彩縮影。現在掃碼體驗，開啟您的高效智慧遊園新時代！