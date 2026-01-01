# 湯姆熊歡樂世界上海 微信小程式介紹 針對上海家庭及遊客常見的排隊購票、會員管理繁瑣等痛點，「湯姆熊歡樂世界上海」微信小程式在中國上海地區提供一站式數位化遊樂服務，透過手機即可輕鬆管理門票、會員權益與遊戲體驗。 ## 核心功能 ### **掃碼入場與會員管理** **掃碼入場與會員管理**功能實現手機掃碼快速完成入場驗證，免除現場排隊等候時間。會員等級與消費進度實時同步，清晰掌握銀卡、金卡晉級條件。整合電子會員卡與消費記錄，提供個人化服務與權益查詢，提升遊樂體驗流暢度。 ### **線上購幣與門票服務** **線上購幣與門票服務**支援奧斯丁門票與遊戲代幣的即時購買，解決現場購票排隊困擾。數位化票券自動歸集至個人帳戶，隨時查看使用狀態。透過平台核銷功能，可於美團、抖音等平台無縫兌換服務，確保消費流程透明高效。 ### **線上商城與禮品兌換** **線上商城與禮品兌換**整合熊珠、娃娃點等虛擬貨幣，實現禮品即時兌換。商城內涵蓋多樣化獎勵品項，滿足不同年齡層需求。數位化兌換流程減少人工溝通成本，讓用戶專注享受遊樂樂趣。 立即體驗「湯姆熊歡樂世界上海」微信小程式，享受數位化遊樂服務的便捷與樂趣，讓每一次親子出遊都充滿歡笑與驚喜！