# 中國美術館 微信小程式介紹 對於熱愛藝術卻苦於展覽資訊繁瑣、預約流程複雜的觀眾而言，中國美術館微信小程式提供一站式解決方案，涵蓋展覽預約、館內導覽及便民服務，專為前往北京參觀的藝術愛好者打造便捷的參觀體驗。 ## 核心功能 ### **線上參觀預約** 觀眾可透過小程式快速完成參觀預約，無需現場排隊等候，有效節省時間。系統清晰標示開放時間（09:00-16:00入館，17:00閉館）及每週一閉館提示，避免白跑一趟。此功能特別適合計劃參觀的藝術愛好者，確保順利安排行程。 ### **智能展館導覽** 小程式內建詳細的多層樓導覽地圖，標註各展廳編號、服務台及無障礙設施位置，幫助觀眾規劃最佳參觀路線。地圖同時標示咖啡廳與藝術商店等便民區域，提升參觀舒適度。無論是首次到訪或重複參觀，皆能輕鬆掌握館內布局。 ### **便民服務整合** 提供開館時間、諮詢服務台位置及設施租借資訊，觀眾可提前了解輪椅、兒童椅等輔助用具的免費租借流程。系統亦整合預約入館的多種渠道說明，確保資訊透明無誤。此功能為行動不便者及家庭觀眾提供貼心支持，體現人文關懷。 立即使用中國美術館微信小程式，輕鬆預約展覽、規劃路線，深度體驗國家級藝術殿堂的豐富館藏與服務，讓每一次參觀都成為難忘的文化之旅。