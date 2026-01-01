发现杭州丨此时此刻有她就GO了

发现杭州丨此时此刻有她就GO了是杭州市文化广电旅游局打造的一站式文旅服务平台，整合吃住行游购娱全链条服务。提供AI智能导览、景点购票、住宿预订、区域特色推荐和公共服务查询，为到中国杭州旅游的游客提供权威便捷的旅游解决方案，提升旅行体验。

杭州市文化和旅游发展中心(杭州市旅游经济实验室)

杭州市文化广电旅游局打造的官方城市文旅服务总入口，为你推荐“吃住行游购娱” 高品质、一站式旅游服务及公益性文化体验活动。