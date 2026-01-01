發現杭州丨此時此刻有她就GO了
發現杭州微信小程式由杭州市文化廣電旅遊局打造，提供杭州全域「吃住行遊購娛」一站式文旅服務。智能AI文旅向導「杭小憶」提供即時景點推薦與行程規劃，整合景區電子購票、文化活動導覽及智慧公共服務，讓您輕鬆探索杭州千年古蹟與現代風情。
杭州市文化和旅游发展中心(杭州市旅游经济实验室)
杭州市文化广电旅游局打造的官方城市文旅服务总入口，为你推荐“吃住行游购娱” 高品质、一站式旅游服务及公益性文化体验活动。
# 發現杭州丨此時此刻有她就GO了 微信小程式介紹 作為吳越文化與現代都市交融的歷史名城，杭州旅遊常面臨資訊分散、行程規劃複雜等挑戰。此微信小程式由杭州市文化廣電旅遊局打造，專為遊客提供杭州全域「吃住行遊購娛」一站式文旅服務，透過數位化整合讓千年古城的探索更為便捷。 ## 核心功能 ### **智能AI文旅向導「杭小憶」** 提供即時景點推薦、在地美食諮詢及行程規劃服務，解決旅遊資訊碎片化問題。透過權威數據庫回應西湖醋魚等特色美食正宗店家查詢，解析納土歸宋歷史背景，並針對九溪等熱門景點提供動態遊玩建議。該功能整合文旅資源，以自然語言對話降低資訊獲取門檻，滿足深度文化探索與即時決策需求。 ### **景區一站式服務** 涵蓋景區電子購票、實時舒適度查詢及文博場館預約功能，消除傳統排隊困擾與資訊不透明問題。動態更新法華寺至靈順寺遊步道等景點維護狀態，協助規劃最佳遊覽時段。電子門票與文旅惠民卡系統整合，實現從查詢到支付的全流程數位化，提升旅遊服務效率與體驗品質。 ### **城市文化體驗整合** 彙集公益性文化活動與歷史遺產導覽資源，構建系統化文化學習途徑。透過「吳越三十景」主題專區解讀千年底蘊，結合西湖區等區縣名片介紹，呈現「午夢扁舟花底，香滿西湖春水」的在地風情。此服務將歷史遺產與現代體驗相結合，滿足遊客對文化深度與旅遊樂趣的雙重需求。 ### **智慧公共服務網絡** 提供地圖導覽、找廁所、找停車等實用功能，解決旅遊過程中的突發性需求。景區舒適度數據協助避開擁擠區域，提升遊覽舒適度。一碼通與杭州書房等延伸服務，將文旅體驗從景點擴展至城市生活圈，體現數位治理對公共服務的精準優化。 立即啟用發現杭州微信小程式，讓專業可靠的文旅服務成為您的隨行夥伴。無論是探索吳越古蹟還是體驗現代休閒，這裡都能提供專業可靠的解決方案。即刻開啟您的杭州之旅，感受歷史底蘊與智慧服務的完美交融。