# 岳麓山觀光車 微信小程式介紹 遊客在岳麓山風景區面臨上下山交通不便的困擾時，岳麓山觀光車微信小程式提供即時購票與路線指引服務，專注於中國湖南省長沙市岳麓山風景區內的觀光車運營管理。 ## 核心功能 ### **多元化票務選擇** **提供單次票、雙次票、優惠票及包車服務** 該功能滿足不同遊客的交通需求，無論是單程下山、往返行程或團體包車，皆可透過小程式快速完成購票。清晰標示東門與南門的上下行路線，避免現場排隊購票的困擾。系統顯示乘車須知，確保遊客能順利規劃行程。 ### **訂單狀態即時管理** **整合待使用、已完成及退款功能** 遊客可隨時查看訂單狀態，系統自動分類顯示待使用車票與歷史訂單，提升行程管理效率。若需退改簽，小程式提供明確的退款流程指引，減少操作疑慮。此外，支援電子發票開立，方便後續報銷或存檔需求。 ### **乘車路線清晰指引** **標示東門與南門上下行站點** 小程式詳細列出東門上站（古峰口）、東門下站及南門上站（麓山霧語）等關鍵站點，協助遊客快速確認乘車位置。溫馨提示欄位明確說明免票政策與特殊群體乘車規範，提升服務透明度。 透過岳麓山觀光車微信小程式，遊客可輕鬆掌握景區交通動態，專注享受岳麓山自然與人文景觀。立即體驗數位化購票服務，讓您的觀光行程更順暢高效。