# 靈隱服務 微信小程式介紹 面對靈隱飛來峰景區資訊分散、預約流程繁瑣等問題，靈隱服務微信小程式為遊客提供一站式文化旅遊解決方案，整合景區預約、導覽服務與在地特色資源，讓遊覽體驗更為順暢。 ## 核心功能 ### **景區預約系統** 提供靈隱寺及飛來峰景區實時門票預約服務，有效避免現場排隊等候時間。系統支援多時段選擇與電子憑證驗證，確保遊客能精準規劃行程。透過正規渠道確保預約資源真實性，提升景區參觀效率與舒適度。 ### **智能導覽地圖** 內建高精度景區電子地圖，標註主要景點與服務設施位置。提供實時定位功能與最佳路線規劃，協助遊客快速找到目標區域。地圖整合歷史文化解說內容，讓遊覽過程兼具知識性與便利性。 ### **深度旅遊攻略** 彙整靈隱寺歷史淵源與飛來峰景觀特色，提供多主題遊覽路線建議。攻略內容包含最佳攝影點、文化體驗活動及季節限定景觀提示，滿足不同遊客需求。所有資訊經景區正式授權管道核實，確保內容準確性與權威性。 ### **文創伴手禮專區** 精選靈隱寺周邊特色文創商品與在地特產，提供線上選購與配送服務。商品包含文化紀念品、非遺工藝品及杭州特產，滿足紀念與送禮需求。所有商品均經嚴格品質審核，保障消費者權益。 透過靈隱服務微信小程式，即刻開啟深度文化旅遊體驗，讓每一次靈隱之行都成為難忘的歷史與自然交融之旅。