E電共享充電服務

E電共享充電服務微信小程序為中國香港用戶提供便捷的共享充電寶租借解決方案。通過精準定位快速找到地鐵站、商圈附近的租借點，支持一鍵掃碼租借和快充服務，滿足出行、購物等場景的應急充電需求，讓手機隨時保持電量充足。

E-POWERSPOT HONG KONG LIMITED

用E–PowerSpot APP註冊後，掃一掃租借站上的QR CODE，充電器便會自動彈出，方便快捷。