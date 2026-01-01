国泰航空
国泰航空微信小程序提供便捷的航空出行服务，覆盖中国内地23个城市出发，直达全球逾200个目的地。支持智能航班预订、实时航班动态查询和一站式行程管理，助力旅客高效规划行程，享受从中国香港、中国澳门及全球各地出发的顺畅飞行体验。
国泰航空有限公司北京代表处
官方订票小程序。全新升级的产品及服务，伴您从中国内地23个城市出发，飞跃全球逾200个目的地。
# 国泰航空 微信小程序介绍 无论身处中国内地还是计划前往亚洲及全球各地的旅客，国泰航空微信小程序提供便捷的航空出行服务，覆盖中国内地23个城市出发，直达全球逾200个目的地，助力行程规划与起飞全程高效无忧。 ## 核心功能 ### **智能航班预订** 为旅客提供往返/单程航班查询功能，支持选择出发地、目的地、日期及舱位等级。用户可灵活设置行程参数并应用优惠代码，系统即时呈现匹配的航班选项。该功能简化了传统订票流程，显著提升出行规划效率，满足商务与休闲旅客的多样化需求。 ### **实时航班动态查询** 支持按城市或航班编号查询过去四天至未来六天的航班最新状况，覆盖出发地与目的地的双向信息追踪。用户可通过精准的日期筛选快速获取航班状态，有效应对行程变动需求。此功能为旅客提供及时可靠的行程参考，降低因航班调整带来的不确定性。 ### **一站式行程管理** 整合订单管理、值机选座、优惠券及登机牌等核心服务，实现行程信息集中化处理。用户可随时查看待支付、已出票等订单状态，并通过智能客服快速解决疑问。该模块将分散的出行环节串联为完整服务链，大幅提升用户对行程的掌控体验。 即刻使用国泰航空微信小程序，体验高效便捷的航空服务。覆盖全球的航线网络与贴心功能，让每一次出行都更加从容顺畅。