# 融創文旅俱樂部 微信小程式介紹 面對主題樂園遊玩時的資訊混亂與排隊困擾，融創文旅俱樂部微信小程式為遊客提供一站式文旅服務解決方案，透過數位化工具提升休閒體驗品質。 ## 核心功能 ### **遊玩地圖與導覽** 提供精準的園區電子地圖與實時導航功能，標註各項設施與景點位置，協助用戶高效規劃遊玩路線。整合園區運營時間、演藝節目表及遊玩須知等關鍵資訊，確保用戶掌握最新服務動態。透過視覺化介面降低尋找設施的時間成本，讓家庭與團體遊客能更專注於享受樂園樂趣。 ### **一鍵預訂門票服務** 支援多園區門票快速選購與電子憑證管理，用戶可隨時查看主題樂園、水世界及雪世界的門票庫存狀態。系統自動匹配會員身份提供對應優惠方案，無需現場排隊即可完成購票流程。此功能有效解決節假日購票擁擠問題，提升入園前的服務體驗流暢度。 ### **會員專屬服務中心** 整合優惠券領取、訂單管理與預約服務於單一介面，會員可隨時查看個人權益使用狀態。提供卡包管理、拼團參與及簽到獎勵等多元互動功能，強化用戶黏著度。透過系統化會員服務架構，持續為忠實用戶創造個性化文旅體驗價值。 ### **停車繳費與園區服務** 實現園區停車費用線上即時結算，免除傳統繳費流程的等待時間。同步提供購物車管理與客服諮詢通道，完善遊客從入園到離園的全鏈條服務。此功能特別針對家庭遊客設計，有效提升帶有兒童或長輩的遊玩群體的便利性。 立即體驗融創文旅俱樂部微信小程式，透過專業數位服務開啟高品質文旅旅程！專屬功能與貼心設計，讓每一次休閒時光都充滿愉悅與效率。