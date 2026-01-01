星巴克香港及澳門

星巴克香港及澳門微信小程序为中国香港及中国澳门用户提供便捷的在线点单、门店查询与会员服务。无需排队，即可浏览丰富饮品菜单并快速下单，实时查找附近门店信息，享受高效、个性化的咖啡与茶饮体验。

COFFEE CONCEPTS (HONG KONG) LIMITED

星巴克香港點單小程序星巴克咖啡店已成為全球各地咖啡客的首選，他們能享受真摯的服務、親切的氣氛、以專業技術烘焙的香醇咖啡