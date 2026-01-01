玉龍雪山服務
玉龍雪山服務微信小程式為遊客提供中國雲南省麗江市玉龍雪山景區一站式服務，涵蓋門票預訂、電子發票、景區公告及交通票務。即時掌握景區動態與天氣預警，支援多種安全支付方式，讓您的雪山之旅規劃更輕鬆、行程更順暢。
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司
玉龙雪山景区票务服务
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