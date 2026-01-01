滴滴国际版
滴滴国际版微信小程序专为海外出行设计，已在日本等国家和地区提供服务。提供智能定位、多语言目的地搜索、微信支付和会员折扣功能，解决语言障碍和打车难题，让您的跨境出行更便捷、安全、省心。
DIDI MOBILITY INFORMATION TECHNOLOGY PTE. LTD.
海外出行，就用滴滴国际版！现已在日本上线，更多国家和地区即将开启服务，让您的海外旅程更安心、更顺畅！
# 滴滴国际版 微信小程序介绍 海外出行常面临语言障碍与打车难题，滴滴国际版微信小程序现已在日本等国家和地区提供服务，助力用户轻松规划行程，享受顺畅出行体验。 ## 核心功能 ### **智能定位与目的地搜索** 依托高精度地图定位及多语言目的地输入功能，用户可快速设定行程起点与终点，系统智能识别并自动规划周边最优通行路线。高效化解跨境出行中因语言壁垒引发的地址表述难题，操作简易、上手无忧。用户仅需输入目的地，便可一键发起实时叫车，大幅优化出行体验、提升出行效率。 ### **便捷支付与行程管理** 小程序接入微信支付，支持自动实时换算汇率，用户无需手动折算币种，即可轻松完成车费支付结算，省去人工换算汇率的繁琐步骤。同时配备智能行程管理功能，系统自动留存全部历史出行订单，完整记录上下车地点、行驶路线、出行时间等信息。用户可随时查看行程全貌，以及每笔订单的费用明细与支付记录，方便出行轨迹追溯、日常账目核对，行程信息清晰可查，出行管理省心又便捷。 ### **会员权益与折扣服务** 用户可通过积累行程积分兑换专属权益，享受折扣优惠与优先叫车服务。会员体系设计兼顾新老用户需求，提供阶梯式奖励机制，提升长期使用价值。该功能不仅降低用户出行成本，还通过个性化服务增强使用粘性，让每一次出行都更具性价比。 滴滴国际版微信小程序以专业、安全的服务理念，为全球用户提供高效便捷的出行解决方案。立即体验，让您的海外旅程更加省心、顺畅！