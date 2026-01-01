# 桂林全域旅游网 微信小程序介绍 面对桂林旅游信息分散、行程规划繁琐的痛点，桂林全域旅游网微信小程序为前往广西壮族自治区桂林市及周边地区游客提供专业智慧旅游服务，整合景区导览、预订及行程管理功能，助力游客高效规划山水之旅。 ## 核心功能 ### **AI智能导览服务** **AI旅行助手象宝**提供实时景点信息查询与智能解答服务，精准回应象鼻山等核心景区开放时间、游玩时长及景点间距等关键问题。通过自然语言交互技术，游客可快速获取两江四湖等景区的游览路线建议，有效解决自由行游客对陌生环境的信息获取难题。该功能依托权威景区数据，确保信息准确性与实时性，显著提升行程规划效率。 ### **一站式旅游预订** **景区门票与配套服务**实现门票、酒店住宿的无缝预订，覆盖象山景区等国家AAAAA级景点及周边服务资源。全流程数字化服务，彻底解决传统旅游中多平台切换的繁琐问题。 ### **行程规划与订单管理** **个人中心集成化管理**提供待支付、待消费订单状态追踪及电子票券统一存储功能，支持按行程节点分类管理预订信息。游客可通过结合「智能客服」即时处理行程变更需求。该模块通过结构化数据展示，使复杂行程安排变得清晰可控，保障旅游体验的连贯性。 欢迎通过桂林全域旅游网微信小程序获取专业旅游服务，体验智慧化行程规划与一站式资源调度，让桂林山水之旅更加便捷高效。