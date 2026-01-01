# 香港航空 微信小程序介绍 为全球旅客提供高效便捷的航空出行解决方案，香港航空微信小程序覆盖中国香港、中国澳门、中国台湾及国际航线，通过智能化服务简化从购票到行程管理的全流程，助力用户轻松规划跨境旅行。 ## 核心功能 ### **机票预订与行程规划** **提供多程航班智能搜索与比价服务**，支持单程、往返及多程航线组合，实时展示北京-香港-温哥华、上海-香港-墨尔本等热门中转路线价格。用户可自定义出发日期、舱位等级及乘客类型，系统自动匹配最优航班方案。该功能专为商务差旅及休闲游客设计，解决传统购票中航线选择复杂、价格不透明的痛点，显著提升行程规划效率。 ### **行程管理与自助服务** **集成预办登机、航班动态查询及行程证明开具功能**，用户可提前完成值机选座并获取电子登机牌，实时追踪航班起降状态。针对中转旅客提供行李直挂指引与机场服务信息，系统自动推送航班异常预警并支持自助改期操作。该模块有效应对出行中突发状况，减少机场排队等待时间，保障行程顺畅衔接。 ### **订单管理与票务服务** **一站式管理机票、套票及附加服务订单**，支持便捷退改操作，用户可随时查看机票订单、套票订单及附加服务订单详情，清晰掌握所有出行票务信息。遇到行程变动时，可直接在线发起机票退改申请，无需跳转线下渠道，高效处理跨境行程调整需求。同时支持卡券权益统一管理，各类出行优惠券、权益券一目了然，让出行优惠不遗漏。该模块为用户提供全流程的票务管理能力，减少人工沟通成本，让行程调整与票务管理更省心高效。 立即体验香港航空微信小程序，享受一站式航空服务带来的便捷与安心，让每一次跨境旅程都成为愉悦的起点。