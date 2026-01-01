# 浦東美術館 微信小程式介紹 作為藝術愛好者探索上海文化地標的得力助手，浦東美術館微信小程式為遊客提供一站式藝術服務，透過數位化介面讓觀眾輕鬆掌握展覽動態與參觀資訊，解決實體場館資訊獲取不便的痛點。 ## 核心功能 ### **浦東美術館線上購票服務** **即時購票與展覽查詢**功能整合當期展覽資訊與電子票務系統，使用者可隨時查看展覽詳情，並完成門票預訂與電子憑證儲存。此服務有效節省現場排隊時間，確保參觀流程順暢，同時提供展期明確標示與展覽主題解說，協助觀眾規劃專屬藝術之旅。 ### **浦東美術館文創商城專區** **藝術衍生品選購平台**彙集館內獨家設計的文創商品，從展覽主題周邊到藝術家聯名品項皆可線上瀏覽與購買。該功能延伸實體參觀體驗至日常生活，讓藝術愛好者能將展覽記憶轉化為實用物品，同時支持美術館文化推廣與藝術教育永續發展。 ### **浦東美術館導覽預約服務** **專業展覽解說預約**功能讓觀眾可提前安排定時講解時段，搭配展覽主題提供深度內容解析。此服務解決自助參觀時資訊理解不足的問題，透過專業導覽提升藝術鑑賞體驗，特別適合初次參觀或希望深入理解展覽內涵的觀眾。 ### **浦東美術館會員權益管理** **數位化會員系統**提供積分累計、專屬優惠與訂單追蹤服務，使用者可隨時查詢購票記錄、商城消費明細及講座報名狀態。此功能強化用戶黏著度，透過系統化管理提升服務品質，並為長期支持藝術推廣的觀眾提供專屬回饋機制。 透過數位科技與藝術服務的深度結合，浦東美術館微信小程式重新定義文化場館的互動模式，誠摯邀請您立即體驗這項提升藝術生活品質的創新服務，開啟專屬的美學探索旅程。