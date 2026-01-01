萌遊正佳
萌遊正佳微信小程式為广州正佳文旅集團旗下八大主題場館提供一站式服務，涵蓋正佳極地海洋世界、雨林生態館等，整合多元場館導覽、一體化購票與智能遊玩指南，透過數位化工具讓文化探索更高效流暢，節省遊玩時間並提升體驗。
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# 萌遊正佳 微信小程式介紹 在規劃文旅行程時常面臨資訊零散、排隊耗時等困擾？萌遊正佳微信小程式為正佳文旅場館提供一站式服務，涵蓋正佳極地海洋世界、雨林生態館等八大主題場館，透過數位化工具讓文化探索更高效流暢。 ## 核心功能 ### 多元場館導覽 **整合正佳文旅集團旗下八大主題場館資源**，提供海洋館、雨林館、冰雪館等虛擬預覽與實時導覽服務。用戶可透過地圖導航快速定位展區，系統自動規劃最優參觀路線，有效節省遊玩時間。針對家庭客群設計親子互動路線，讓不同年齡層遊客均能獲得深度文化體驗。 ### 一體化購票服務 **實現全場館電子門票無縫購票與核銷**，用戶可提前在線選擇場次並完成支付，避免現場排隊等候。系統自動同步訂單狀態至個人中心，支持電子票券轉贈與延期申請。結合實時客流數據，智能推薦人流量較少的時段，提升整體遊玩舒適度。 ### 智能遊玩指南 **基於LBS技術提供場館內精準定位服務**，實時顯示各展區等候時間與特色活動。內建多語種語音導覽系統，涵蓋海洋生物解說與展覽背景知識。針對特殊節日推出主題探索任務，透過互動遊戲形式增強遊客參與感與學習效果。 立即啟用萌遊正佳微信小程式，讓科技賦能文化探索旅程，隨時掌握場館動態與專屬服務，開啟高效舒適的文旅新體驗。