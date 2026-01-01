# 萌遊正佳 微信小程式介紹 在規劃文旅行程時常面臨資訊零散、排隊耗時等困擾？萌遊正佳微信小程式為正佳文旅場館提供一站式服務，涵蓋正佳極地海洋世界、雨林生態館等八大主題場館，透過數位化工具讓文化探索更高效流暢。 ## 核心功能 ### 多元場館導覽 **整合正佳文旅集團旗下八大主題場館資源**，提供海洋館、雨林館、冰雪館等虛擬預覽與實時導覽服務。用戶可透過地圖導航快速定位展區，系統自動規劃最優參觀路線，有效節省遊玩時間。針對家庭客群設計親子互動路線，讓不同年齡層遊客均能獲得深度文化體驗。 ### 一體化購票服務 **實現全場館電子門票無縫購票與核銷**，用戶可提前在線選擇場次並完成支付，避免現場排隊等候。系統自動同步訂單狀態至個人中心，支持電子票券轉贈與延期申請。結合實時客流數據，智能推薦人流量較少的時段，提升整體遊玩舒適度。 ### 智能遊玩指南 **基於LBS技術提供場館內精準定位服務**，實時顯示各展區等候時間與特色活動。內建多語種語音導覽系統，涵蓋海洋生物解說與展覽背景知識。針對特殊節日推出主題探索任務，透過互動遊戲形式增強遊客參與感與學習效果。 立即啟用萌遊正佳微信小程式，讓科技賦能文化探索旅程，隨時掌握場館動態與專屬服務，開啟高效舒適的文旅新體驗。