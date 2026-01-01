港澳快线-盼游

港澳快线-盼游微信小程序为中国香港及中国澳门用户提供安全便捷的跨境直通巴士服务。支持实时查询中国澳门至中国香港、中国香港至中国澳门的班次信息，在线预订单程往返车票，查看详细时刻表与站点位置，获取官方乘车指引，让跨境出行更高效轻松。

珠海市盼游科技有限公司

港澳快线提供港澳直通巴士服务，是港澳政府授权经营往返香港市区与澳门市区之间的港澳直通车。往返港澳更安全、更舒适、更便捷。