# 熊貓谷 微信小程式介紹 為中國四川地區的遊客提供便捷的熊貓谷景區門票預約服務，透過清晰的園區開放時間與分時段預約機制，有效解決現場排隊購票困擾，讓遊客輕鬆規劃行程。 ## 核心功能 ### **熊貓谷智能門票預約系統** **提供精準的分時段預約服務**，使用者可根據個人行程選擇上午場或下午場入園時段，系統即時顯示可預約日期與餘票狀態。透過簡化購票流程，避免現場排隊耗時，同時協助景區進行人流管控，提升整體遊覽體驗。此功能特別適合家庭遊客與團體旅客，確保在最佳時段內暢遊熊貓谷。 ### **訂單狀態實時追蹤** **整合全週期訂單管理功能**，使用者可隨時查看全部訂單、待付款、待使用及已退款狀態，電子門票自動同步至個人中心。系統提供清晰的訂單進度提示，減少購票後的不確定性，並支援快速調閱電子憑證，方便入園時快速核驗。此設計有效降低退票手續問題，提升服務透明度。 ### **電子紀念票發行** **提供數位化紀念票服務**，使用者完成購票後可即時生成專屬電子紀念票，支援永久保存與社交平台分享。此功能不僅減少紙張浪費，更為遊客留下獨特的數位旅遊回憶，同時符合景區永續發展理念。電子紀念票內含景區導覽資訊，進一步延伸服務價值。 立即體驗熊貓谷微信小程式，享受智慧旅遊服務，探索大熊貓的自然棲息地，感受四川獨特的生態魅力。