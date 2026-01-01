Uber 优步丨全球打车出行

Uber 优步丨全球打车出行微信小程序提供覆盖中国香港、日本、澳大利亚、美国等全球多地的即时打车出行服务。支持智能行程规划、多语言客服与无障碍出行，一键叫车、实时追踪，让您的商务差旅与旅游出行高效便捷。无需下载应用，即刻体验值得信赖的全球出行。

UBER SINGAPORE TECHNOLOGY PTE. LTD.

优步提供高效便捷的打车服务，覆盖全球多个城市，是您日常与旅行的优选出行伙伴。助您一键叫车，轻松出行！目前小程序可在中国香港，日本，澳大利亚，新西兰，美国，加拿大，法国，意大利，德国，西班牙地区使用。