# 高光時刻 VLOG 微信小程式介紹 旅行中難以即時記錄每個精彩瞬間？高光時刻 VLOG 微信小程式專為中國各省市熱門景區設計，透過智能技術協助用戶捕捉並製作專屬旅行 VLOG，讓每個旅程的高光時刻永恆留存。 ## 核心功能 ### 景區智能推薦與項目選擇 系統根據用戶當前位置智能推薦附近景區及特色項目，如北京動物園水上飛艇、水立方水上樂園等，節省行程規劃時間。用戶可一鍵查看項目距離與詳細介紹，快速選擇符合需求的體驗內容。此功能專為追求高效旅行規劃的用戶設計，解決景點選擇困難與資訊分散的痛點。 ### AR互動體驗與VLOG製作 結合AR技術提供虛實整合的互動體驗，用戶在景區內可觸發特色數位內容並自動剪輯成高品質VLOG。系統支援多種濾鏡與模板，讓旅行記錄更富創意與個性。此功能滿足用戶即時分享旅行回憶的需求，解決傳統拍攝後續編輯繁瑣的問題。 ### 文創禮品商城 商城提供景區專屬創意冰箱貼、國潮文創擺件等限量商品，用戶可隨時購買旅行紀念品。所有商品均與景區文化深度結合，確保獨特性與收藏價值。此服務延伸旅行體驗至日常生活，幫助用戶持續回味旅程中的美好時刻。 立即體驗高光時刻 VLOG 微信小程式，讓每個旅行瞬間都成為值得珍藏的高光故事。在旅途中，隨時輕鬆記錄，分享屬於您的獨特旅程。