上海樂高樂園度假區
上海樂高樂園度假區微信小程式專為2-12歲親子家庭設計，提供中國上海地區園區導覽、票務預訂及行程管理等一站式服務。整合智能票務系統、互動導覽地圖與園內服務，協助規劃最佳遊玩路線，讓親子家庭輕鬆掌握樂高主題樂園與酒店全方位資訊，提升創意冒險體驗。
上海乐高乐园有限公司
上海乐高乐园度假区是专为2-12岁亲子家庭打造的包含乐高主题乐园及乐高主题酒店的综合旅游目的地。
# 上海樂高樂園度假區 微信小程式介紹 對於計劃前往上海樂高樂園度假區的親子家庭而言，行程規劃與即時資訊獲取常面臨諸多挑戰。上海樂高樂園度假區微信小程式專為2-12歲親子家庭設計，提供涵蓋中國上海地區的園區導覽、票務預訂及行程管理等一站式服務，讓遊客輕鬆掌握樂高主題樂園與酒店的全方位資訊。 ## 核心功能 ### **樂高樂園票務預訂** **提供多樣化門票與套票選擇**，包括午後票、一日票及親子套票等，滿足不同家庭的遊玩需求。系統清晰標示價格與使用規則，支援提前預訂與靈活退改，有效減少現場排隊時間。透過整合樂高玩樂節主題活動資訊，幫助用戶規劃最佳遊玩時段，提升整體體驗品質。 ### **園區互動導覽地圖** **高精度數位地圖標註主題園區與核心設施**，如創意玩樂區、F1極速玩樂區及音浪玩樂區等。用戶可即時查詢景點位置、遊樂設施開放狀態，並規劃最優遊覽路線。地圖內建篩選與搜尋功能，協助快速定位餐飲、服務站點，確保行程流暢無縫。 ### **行程一鍵管理工具** **自動整合門票、酒店預訂與園內活動**，生成個人化行程表。用戶可綁定第三方訂單，隨時查看天氣預報與園區運營時間，提前做好準備。此功能特別適合多日遊客群，有效協調各項服務資源，減少規劃負擔。 ### **貼心園內服務整合** **匯集免費創意工坊、童車租賃與酒店服務等園區資源**，提供即時預約與使用指引。系統明確區分免費與付費項目，如PAB拼搭工坊與隨心刻定制服務，滿足不同需求。透過清晰的服務說明與操作指引，確保用戶快速獲取所需支援，專注享受樂高樂趣。 透過上海樂高樂園度假區微信小程式，親子家庭可輕鬆掌握園區動態、優化遊玩路線，並即時獲取專屬服務。立即體驗這款專為樂高愛好者打造的智慧工具，讓每一次造訪都成為難忘的創意冒險旅程。