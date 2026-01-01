# 深圳灣文化廣場DBAY 微信小程式介紹 深圳灣文化廣場DBAY微信小程式專為中國深圳及周邊地區用戶打造，解決現場排隊購票耗時、活動資訊分散等痛點，提供一站式文化場館服務體驗。 ## 核心功能 ### 參觀門票預約 **即時電子票務與動態餘額查詢** 用戶可隨時預約深圳灣文化廣場參觀門票，系統即時生成電子取票碼並同步更新當日票務餘額。此功能有效縮短入場等待時間，特別適用於家庭遊客與團體參觀者。透過清晰的票務指引與多語言支援，確保不同背景用戶皆能順利完成購票流程。 ### 公教活動參與 **文化課程與展覽線上報名** 整合藝術工作坊、專題講座等公教活動專區，提供詳細活動說明與線上報名服務。系統自動發送活動提醒並記錄參與歷程，協助用戶規劃文化學習路徑。此服務滿足教育機構與文化愛好者對深度體驗的需求，提升公共教育資源使用效率。 ### 個人化訂單管理 **全通路訂單與會員權益整合** 集中管理購票訂單、活動預約及會員專屬權益，所有記錄可隨時調閱。實名制管理功能保障個人資訊安全，並支援電子票據記錄查詢與管理。此模組為頻繁使用者提供高效數位化體驗，實現從預約到售後的全流程服務。 透過深圳灣文化廣場DBAY微信小程式，輕鬆掌握最新文化動態與場館服務。立即體驗數位化參觀流程，讓文化探索更便捷、更智能。