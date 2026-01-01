獨克宗古城
獨克宗古城微信小程序為您提供1300多年歷史的中國保存最完整藏民居群一站式服務。解決香格里拉旅遊預約繁瑣、路線規劃困難等痛點，整合龜山公園預約系統、經典導覽路線規劃、藏地特產選購平台及個人旅遊管理中心，讓您深度體驗雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市的藏族文化。
香格里拉市独克宗旅游景区管理有限公司
独克宗古城位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市中部，拥有1300多年的历史，是目前中国保存最好最大的藏民居群。
# 獨克宗古城 微信小程式介紹 作為擁有1300多年歷史的中國保存最完整藏民居群，獨克宗古城為前往雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市的遊客提供一站式文化旅遊服務，透過數位化工具解決景區預約繁瑣、路線規劃困難等痛點。 ## 核心功能 ### **龜山公園預約系統** **即時預約與動態管理**功能有效解決傳統現場排隊問題，遊客可提前規劃參觀時段並即時查看園區承載量。系統整合實時數據與智能調度技術，確保每位使用者獲得順暢的參觀體驗。此服務專為提升香格里拉地區文化遺產保護與旅遊品質而設計，讓歷史古蹟與現代科技完美結合。 ### **經典導覽路線規劃** **轉經轉山轉花巷**數位導覽功能提供三條文化深度路線，結合地圖定位與景點解說。系統標註獨克宗古城北門城樓、四方街廣場等核心地標，並以圖文並茂方式呈現藏族文化內涵。此功能專為提升遊客對藏族歷史的理解而設計，讓每段旅程都成為文化探索之旅。 ### **藏地特產選購平台** **正規渠道特產商城**彙集雲南高原特色產品，包含乾香菇、六珍菌湯包等地理標誌商品。所有商品均經品質認證並提供詳細產地說明，確保消費者獲得正宗藏地風味。此服務專為推廣雲南省特色農產品而設，讓文化體驗延伸至日常生活。 ### **個人旅遊管理中心** **行程管理與服務整合**功能涵蓋訂單追蹤、景點收藏與瀏覽記錄，實現旅遊資訊集中管理。系統自動同步預約狀態與消費記錄。此功能專為提升遊客行程效率而設計，讓數位工具成為旅遊的最佳夥伴。 透過數位化服務與文化內涵的深度結合，獨克宗古城微信小程式為全球遊客打造更便捷、更深入的藏地文化體驗。立即使用本小程式，開啟您的香格里拉文化探索之旅。