# 昌平文旅集團 微信小程式介紹 遊客在規劃昌平旅遊時常面臨景點資訊分散、購票流程繁瑣等問題，昌平文旅集團微信小程式整合中國北京昌平區明十三陵、居庸關長城等核心景區資源，提供一站式文化旅遊服務，讓行程規劃更高效便捷。 ## 核心功能 ### **景區門票與套票預訂** 提供明十三陵、居庸關長城等景區在線購票服務，支持旅遊聯票與超值套票組合購買，有效節省排隊時間。系統實時更新景區營業時間與票務資訊，確保行程安排準確無誤。透過個人中心可統一管理訂單與電子票券，大幅提升旅遊體驗的流暢度。 ### **AI智能導覽服務** 內置AI伴遊功能可根據天氣與景點開放情況自動規劃行程，並提供景區歷史文化解說。系統整合最新活動資訊與交通指南，即時回應遊客查詢需求。無論是路線導航還是特色體驗推薦，均能實現精準服務，讓文化探索更深入。 ### **文化體驗與特色服務** 涵蓋漢服租賃、明潮劇本遊等沉浸式文化項目，重現歷史場景與傳統風俗。精選昌平在地美食與精品酒店資訊，滿足多樣化旅遊需求。從非遺禮品選購到節慶活動參與，全方位延伸旅遊價值，打造深度文化體驗。 透過數位化服務與文化資源的有機結合，昌平文旅集團微信小程式優化區域旅遊體驗。歡迎立即體驗這款專為昌平旅遊設計的智能工具，開啟高效便捷的文化探索之旅。