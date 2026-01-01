# 景區直通車 微信小程式介紹 自由行遊客常面臨景區交通資訊分散、行程規劃複雜的困擾，景區直通車微信小程式專為旅客提供一站式文化旅遊服務，覆蓋成都、峨眉山、九寨溝、貴陽、西安、西雙版納、大理、銀川、桂林等目的地，透過數位化平台整合景區交通與門票資源，讓旅遊體驗更為順暢。 ## 核心功能 ### 景點往返查詢服務 **即時查詢景點專線大巴與接駁車班次** 使用者可輸入出發地與目的地，快速獲取景點往返交通資訊並選擇指定日期。系統提供清晰的班次時間表與路線規劃，有效解決自由行旅客交通資訊不透明的痛點。此功能專為提升行程規劃效率設計，讓旅客無需再為景區接駁問題困擾。 ### 景區門票與交通套票整合 **一站式預訂車票與門票組合方案** 提供「車+門票」套票及九寨黃龍等熱門景區專線服務，實現交通與門票的無縫整合。透過單一平台完成多項預訂，避免多平台切換的繁瑣流程。此服務專為追求高效行程的自由行旅客設計，大幅節省時間與規劃成本。 ### 個人中心訂單管理 **集中管理訂單與優惠資源** 提供訂單追蹤、優惠券與積分管理功能，讓旅客輕鬆掌握消費紀錄。支援常用遊客資訊儲存與發票開立服務，提升後續服務效率。此模組專為優化用戶後台操作體驗設計，確保旅遊行程管理更為便捷。 立即體驗景區直通車微信小程式，讓自由行旅遊變得更簡單、更專業。透過數位化服務解決景區交通與門票規劃難題，開啟您的智慧旅遊新體驗。