# 长白山 微信小程序介绍 长白山景区官方票务平台为游客提供便捷的门票预约服务，覆盖中国吉林省长白山主景区及云景区，解决传统购票流程繁琐、库存信息不透明等痛点，助力游客高效规划行程。 ## 核心功能 ### **门票预约与库存实时更新** 每日18:00自动更新未来15天门票库存，确保游客获取最新票务信息。当15天内库存售罄时，系统开放预约候补通道，提升购票成功率。该功能有效缓解旅游旺季门票紧张问题，为游客提供更灵活的行程安排选择。 ### **多景区票务一体化服务** 整合长白山北景区、西景区、南景区及云景区的票务资源，支持主景区与天池主峰车票的组合购买。游客可根据行程需求选择对应区域票种，系统自动提示乘车入口及票务使用规则。清晰的区域划分与票务指引帮助游客快速完成购票决策，避免现场混淆。 ### **客服支持与电子发票服务** 集成北、西、南景区专属客服通道，提供电话号码实时咨询。支持电子发票开具及抬头管理，满足报销需求。完善的售后体系确保游客在购票及游览过程中获得及时帮助，提升整体服务体验。 长白山微信小程序以数字化服务重塑景区票务流程，让每一次旅行都始于便捷与安心。立即体验官方认证的票务平台，开启您的长白山之旅。