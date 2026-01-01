# 中国人民革命军事博物馆票务预约 微信小程序介绍 参观中国人民革命军事博物馆无需再为排队预约困扰，通过官方微信小程序即可便捷完成实名预约，为用户提供免费的票务服务。 ## 核心功能 ### **个人预约** 采用**实名制分时段预约**，用户可通过微信小程序使用二代身份证、港澳台居住证/回乡证/台胞证、护照等有效证件，提前预约8日内参观时段。系统每日8:00、17:00、20:00准时放票，确保预约流程公开透明。该功能有效解决现场排队难题，为个人参观者提供高效便捷的预约体验。 ### **团队预约** 打造**团体参观统一管理**通道，支持社会团体通过小程序提交集体预约申请，核验预约资质并分配参观时段。该功能简化了传统线下团体预约流程，提升组织效率。通过数字化管理实现参观人流科学调控，确保博物馆参观秩序与服务质量。 ### **活动预约** 汇聚**博物馆专属活动报名**入口，涵盖多种活动和特色文化项目。观众可自主选择心仪活动线上实名报名，名额统一定时释放。平台配套活动详情、场次时间、参与须知完整展示，让游客深度参与军博文化教育活动，丰富参观内容。 立即使用中国人民革命军事博物馆票务预约微信小程序，感受数字化服务带来的参观便利。