# 中國人民革命軍事博物館票務預約 微信小程式介紹 中國人民革命軍事博物館實行全員實名免費預約參觀制度，遊客可透過官方微信小程式，輕鬆預約8日內參觀時段。 ## 核心功能 ### **實名制預約服務** **實名制預約服務**為社會公眾提供精準參觀管理，支援第二代身份證、港澳台居住證、護照等多類有效證件進行預約。系統開放8日內參觀時段預約，並於每日8:00、17:00、20:00定時放票，有效分散參觀人流。此功能解決現場排隊擁擠問題，確保參觀秩序與體驗品質，同時符合博物館安全管理規範。 ### **多場景預約選項** **多場景預約選項**涵蓋個人、團隊及活動三類預約模式，滿足不同規模參觀需求。個人預約適用單獨參觀者，團隊預約支援集體組織，活動預約則專為主題參觀活動設計。此功能提升預約系統的靈活性與適用性，有效協調博物館資源配置。 ### **專屬活動預約** **彙整博物館專屬活動報名入口**，涵蓋多元活動與特色文化專案。遊客可自行選取喜愛之活動進行線上實名報名，名額將於指定時段統一釋出。平台完整呈現活動資訊、場次時程及參與須知，引導遊客深度參與軍博各項文化教育活動，豐富參觀體驗。 ### **個人中心管理** **個人中心管理**提供預約記錄查詢、身份信息維護等一體化服務，方便用戶隨時掌握參觀安排。系統自動保存預約歷史與證件信息，減少重複輸入操作。此功能強化用戶對參觀行程的掌控力，提升整體使用體驗。 立即體驗中國人民革命軍事博物館票務預約微信小程式，輕鬆規劃歷史文化探索之旅，感受革命精神的傳承與弘揚。