中國人民革命軍事博物館票務預約
中國人民革命軍事博物館官方微信小程式提供全員實名免費預約服務，支援第二代身份證、港澳台居住證等證件預約8日內參觀時段。設有個人、團隊及專屬活動預約選項，每日定時放票，為用户提供便捷的北京紅色旅遊規劃服務。
中国人民革命军事博物馆
中国人民革命军事博物馆门票预约官方小程序。
# 中國人民革命軍事博物館票務預約 微信小程式介紹 中國人民革命軍事博物館實行全員實名免費預約參觀制度，遊客可透過官方微信小程式，輕鬆預約8日內參觀時段。 ## 核心功能 ### **實名制預約服務** **實名制預約服務**為社會公眾提供精準參觀管理，支援第二代身份證、港澳台居住證、護照等多類有效證件進行預約。系統開放8日內參觀時段預約，並於每日8:00、17:00、20:00定時放票，有效分散參觀人流。此功能解決現場排隊擁擠問題，確保參觀秩序與體驗品質，同時符合博物館安全管理規範。 ### **多場景預約選項** **多場景預約選項**涵蓋個人、團隊及活動三類預約模式，滿足不同規模參觀需求。個人預約適用單獨參觀者，團隊預約支援集體組織，活動預約則專為主題參觀活動設計。此功能提升預約系統的靈活性與適用性，有效協調博物館資源配置。 ### **專屬活動預約** **彙整博物館專屬活動報名入口**，涵蓋多元活動與特色文化專案。遊客可自行選取喜愛之活動進行線上實名報名，名額將於指定時段統一釋出。平台完整呈現活動資訊、場次時程及參與須知，引導遊客深度參與軍博各項文化教育活動，豐富參觀體驗。 ### **個人中心管理** **個人中心管理**提供預約記錄查詢、身份信息維護等一體化服務，方便用戶隨時掌握參觀安排。系統自動保存預約歷史與證件信息，減少重複輸入操作。此功能強化用戶對參觀行程的掌控力，提升整體使用體驗。 立即體驗中國人民革命軍事博物館票務預約微信小程式，輕鬆規劃歷史文化探索之旅，感受革命精神的傳承與弘揚。