# 西湖旅游 微信小程序介绍 西湖旅游微信小程序专为杭州西湖及周边景区游客打造，解决传统旅游中购票流程繁琐、信息分散等痛点，覆盖灵隐飞来峰、雷峰塔等核心景点，提供权威、便捷的一站式旅游服务。 ## 核心功能 ### **景点购票与智能预约** **一站式电子票务与预约服务**：提供灵隐飞来峰、雷峰塔等景区的在线购票及预约入口，用户可提前规划行程避免现场排队。系统实时同步景区公告，如灵隐飞来峰需提前1天预约的政策，确保游客顺利入园。通过电子凭证快速核验，显著提升入园效率，为游客节省时间成本。 ### **周边游专线与深度体验** **定制化交通与文化讲解服务**：推出灵隐景区-河坊街专线等特色路线，配备专业讲解服务，串联历史遗迹与文化街区。专线采用“一客一座”舒适车型，满足游客深度探索西湖周边的需求。结合景点背景知识讲解，帮助游客更全面理解西湖文化内涵，提升旅游体验质量。 ### **个人中心全流程管理** **订单与权益集中化管理**：整合待支付、待消费、待评价等订单状态，支持优惠券领取与使用、收货地址管理等功能。用户可随时查看行程安排及消费记录，实现从购票到售后的全流程自主管理。通过清晰的订单分类与便捷操作，降低用户行程规划复杂度，保障旅游服务连贯性。 西湖旅游微信小程序以权威资讯与精准服务为核心，助力游客高效规划行程。立即体验小程序，开启便捷、深度的西湖文化之旅。