# 烏鎮旅遊服務 微信小程式介紹 遊客在規劃烏鎮行程時常面臨資訊分散、路線不熟等困擾，烏鎮旅遊服務微信小程式為旅客提供一站式智慧旅遊解決方案，透過數位化服務整合景點導覽、住宿預訂與文化體驗，助力暢遊江南水鄉。 ## 核心功能 ### **智能景點導覽與地圖服務** **整合騰訊地圖技術**，精準標註東西柵、烏村等區域的景點分布、衛生間與酒店位置，並提供實時路線規劃功能。遊客可透過地圖快速定位茅盾文學獎展廳、木心美術館等文化場所，有效解決景區迷路問題。此功能特別針對水鄉複雜的河道與街巷設計，大幅提升遊覽效率與體驗品質。 ### **一站式旅遊資訊查詢** **涵蓋門票價格、景區差異與公共設施**等實用資訊，並設有智能客服系統即時解答「東西柵區別」「景區WiFi」等常見問題。系統內容嚴格依據烏鎮官方公告更新，確保資訊權威準確，幫助遊客提前掌握行程關鍵細節，避免因資訊不全影響旅遊體驗。 ### **行程管理與預約服務** **提供住店服務、電子押金單與套票預約**等數位化管理功能，支援酒店入住指引、烏村行程規劃等場景。遊客可透過「我的預約」模塊統一管理門票與活動，實現從行前規劃到現場導覽的全流程無縫銜接，節省時間與溝通成本。 立即體驗烏鎮旅遊服務微信小程式，讓您的水鄉之旅更加輕鬆順暢！專業的數位化服務將為您解鎖烏鎮獨特的文化魅力與旅遊價值。