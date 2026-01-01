皇家太平洋酒店

皇家太平洋酒店微信小程序为中国香港用户提供便捷高效的酒店预订服务，支持一键智能预订、官方优惠券领取和个性化订单管理。享受专属价格优惠，实时查看房型与订单状态，让您的中国香港之旅从安心住宿开始。

皇家太平洋酒店有限公司 R.P. HOTEL LIMITED

皇家太平洋酒店坐拥无可比拟的滨海位置，毗连香港的商业与零售核心地段。为宾客提供方便、舒适及连接城中景点的便利交通。