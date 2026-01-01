# 深圳科學技術館 微信小程式介紹 深圳科學技術館微信小程式為中國內地及港澳台地區遊客提供一站式科技館參觀服務，解決傳統參觀中預約繁瑣、資訊分散等痛點，透過數位化平台實現展覽查詢、門票預約及場館導覽等核心需求。 ## 核心功能 ### 購票服務與預約管理 **整合門票預約與場館動態資訊**，用戶可提前15天預約個人或團體參觀時段，實時查看剩餘名額及停車位狀態。系統自動優化預約流程，避免現場排隊困擾，並提供年票預約入口滿足長期參觀需求。此功能有效提升參觀規劃效率，確保用戶獲得流暢的入館體驗。 ### 特效影院與沉浸式展項體驗 **CINITY巨幕影院及科技影視體驗區**提供多樣化視聽內容，包括特效影片與多個展項的數字化介紹。用戶可透過小程式預約觀影時段，並在「美好生活展廳」等區域體驗虛擬現實技術與主題展覽。此服務將科技與娛樂深度融合，為家庭及學生群體創造互動式學習場景。 ### 智能導覽與場館服務 **館內導覽與VR漫游功能**支援實時定位及路線規劃，涵蓋緊急醫療、失物招領等場館服務入口。用戶可透過地圖導航快速找到展廳位置，並利用「推薦行程」功能定制參觀路線。此模組解決了大型場館易迷路的問題，顯著提升參觀便利性與安全性。 立即體驗深圳科學技術館微信小程式，輕鬆規劃科技探索之旅。透過數位化服務暢遊多個科技影視展項與主題展區，開啟沉浸式科學學習新體驗。