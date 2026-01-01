# 粤港直通巴 微信小程序介绍 往返粤港两地的出行需求日益频繁，粤港直通巴微信小程序为中国内地（如广州）与**中国香港**之间的跨境出行提供专业巴士服务支持，覆盖广东迎宾馆、屯门市广场等数十个热门上下车站点，助力用户高效规划跨境行程。 ## 核心功能 ### **精准线路查询与站点定位** **覆盖多城市跨境线路**，支持广州至中国香港等方向的实时线路查询，提供广东迎宾馆、客村等上车点及屯门市广场、荃湾青山道（港铁站口）等下车点的详细列表。用户可通过地图功能精准选择站点，解决跨境出行中路线不熟悉、站点难找的问题，满足商务通勤、旅游探亲等多场景需求。系统自动匹配最优路线，显著提升行程规划效率，避免因信息不对称导致的出行困扰。 ### **智能车票预订服务** **一站式完成购票全流程**，用户选定出发日期后可一键查询可用车次，系统实时展示班次信息及余票情况。通过电子化购票流程替代传统线下排队，有效节省时间成本，确保出行计划灵活可控。该功能特别适用于高频往返粤港两地的商务人士及跨境旅客，提供稳定可靠的票务保障。 ### **多元化票务解决方案** **提供特惠本票与OPEN票等灵活选择**，满足不同用户的预算与行程需求。特惠票务服务在保障服务质量的同时降低出行成本，OPEN票机制支持行程临时调整，提升跨境旅行的经济性与便利性。所有票务信息均与运营方实时同步，确保用户获取准确、权威的购票指引。 立即使用粤港直通巴微信小程序，轻松规划您的跨境行程。高效、便捷、可靠的巴士服务，让粤港出行更简单。