# 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館參觀預約 微信小程式介紹 為紀念歷史、傳承和平理念，該微信小程式為用戶提供侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館及其相關展館的線上預約服務，涵蓋南京大屠殺史實展、中國戰區反法西斯戰爭勝利暨審判日本戰犯史實展及南京利濟巷慰安所舊址陳列館三大場館，協助用戶高效規劃參觀行程。 ## 核心功能 ### 多場館一鍵預約 **整合三大歷史展館預約入口**，用戶可透過首頁直觀界面選擇「南京大屠殺史實展」「中國戰區反法西斯戰爭勝利暨審判日本戰犯史實展」或「南京利濟巷慰安所舊址陳列館」進行預約。系統清晰標示各展館地址與預約按鈕，解決傳統線下預約流程繁瑣問題，確保用戶能快速完成參觀登記。此功能專為歷史教育與紀念活動需求設計，協助用戶有序安排參觀時段，避免現場排隊等候，提升歷史場館參觀體驗。 ### 預約資訊集中管理 **個人預約記錄即時查詢**，用戶可透過「我的預約」功能隨時查看已預約場館、時間及狀態。系統自動保存預約歷史，方便用戶調整行程或確認參觀資訊，有效解決遺忘預約細節的困擾。此功能確保用戶能精準掌握參觀安排，避免因資訊遺漏影響參觀計畫，同時強化歷史教育活動的參與連續性。 ### 常用觀眾資訊儲存 **簡化重複預約流程**，用戶可將常用參觀者資訊儲存於「常用觀眾」模組，減少每次預約時的資料填寫步驟。此功能針對團體參觀或多次預約需求設計，大幅提升預約效率，確保用戶能專注於歷史學習與紀念活動本身，體現對用戶時間與參觀體驗的尊重。 透過此微信小程式，用戶可輕鬆完成歷史場館預約，深入理解抗戰歷史與和平價值。立即使用預約服務，走進歷史現場，共同守護珍貴的歷史記憶與和平信念。