# 陆地游轮 微信小程序介绍 针对家庭微度假需求，陆地游轮微信小程序提供一站式城市休闲解决方案，目前已覆盖北京、成都、晋中等多个城市，通过便捷的线上服务与丰富的亲子玩水、温泉康养设施，满足全家三代人的多样化需求。 ## 核心功能 ### **一站式购票与酒店预订服务** 该功能为家庭用户提供便捷的线上购票及酒店预订渠道，无需现场排队即可提前规划行程。用户可轻松选择成人票、亲子套票及四季餐厅用餐选项，确保出行无忧。通过整合票务与住宿资源，有效解决家庭出游前繁琐的准备工作，让度假体验从规划阶段便充满愉悦。 ### **智能区域导览与设施查询** 小程序提供详细的区域导览功能，用户可快速定位温泉乐园、特色楼层等核心区域及配套设施。通过搜索楼层或区域名称，家庭成员能精准找到适合的玩水区域、养生泡池及休息空间。该功能显著提升园区内导航效率，避免迷路困扰，让全家在18小时超长游玩时间内充分体验各项服务。 ### **会员积分与储值体系** 用户可通过线上储值及消费累积积分，享受专属会员权益与优惠活动。积分可用于兑换餐饮、游乐项目或酒店服务，增强用户长期使用粘性。该体系为家庭用户提供可持续的超值体验，让每次消费都转化为未来度假的实惠回馈。 陆地游轮微信小程序以专业服务与贴心设计，重新定义城市微度假体验。立即使用小程序，开启全家共享的快乐时光，让每一次相聚都成为难忘的温馨回忆。