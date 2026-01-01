# 陸地遊輪 微信小程式介紹 現代家庭在規劃微度假時常面臨行程安排繁瑣、設施資訊不透明等困擾，「陸地遊輪」微信小程式為家庭打造，提供北京、成都、山西等地區一站式溫泉樂園與家庭休閒服務，涵蓋票務、住宿、區域導覽等核心需求，讓全家三代盡享18小時超值歡樂時光。 ## 核心功能 ### **一站式購票與酒店預訂** **整合票務與住宿資源**，用戶可快速完成門票購買及酒店訂房，無需切換多個平台。系統實時更新庫存狀態，避免現場排隊困擾，特別適合家庭出遊高峰時段。透過清晰的價格標示與套餐組合，協助用戶精準規劃預算，實現高效行程安排。 ### **智慧區域導覽系統** **精準定位園區設施**，提供B1層溫泉樂園、2F成都躺等區域的詳細導覽資訊。用戶可透過搜尋功能快速查找樓層與區域，搭配場景化圖片說明，降低尋找設施的時間成本。此功能尤其滿足長輩與兒童對空間導向的需求，提升全家遊玩的流暢體驗。 ### **會員專屬服務與積分管理** **建立個人化會員體系**，整合票券、酒店、儲值卡等訂單記錄，實現統一管理。用戶可隨時查看積分餘額並參與專屬活動，累積的權益可兌換園區服務。透過數據化追蹤消費行為，持續優化家庭微度假的服務品質與回訪動機。 即刻體驗「陸地遊輪」微信小程式，解鎖城市微度假的全新可能。無論是溫泉養生、親子玩樂，還是家庭聚會，這裡都能滿足多元需求。