香港哪里可以手机点奶茶？

问题现状

很多人刚过关到香港，第一件事就是想喝杯奶茶解解渴。不过到了之后才发现，想用手机点一杯奶茶并没有想象中那么顺畅。喜茶、蜜雪冰城、霸王茶姬这些熟悉的品牌在香港其实都有门店，但每家的点单入口都不太一样，有的要下专门的 App，有的打开就是繁体界面，还有的注册页面直接弹出要求填香港手机号。

尤其是短期来香港的朋友，为了喝一杯奶茶要在手机上装好几个可能只用一次的 App，这件事本身就挺让人头疼的。更麻烦的是，站在店门口打开应用商店搜来搜去，等下载安装完再注册登录，奶茶没喝到，时间先搭进去不少。

常见解决方式

其实在香港用手机点奶茶，主要有三种比较实用的方式。第一种是通过品牌的微信小程序直接点单自取，不需要额外下载什么东西；第二种是下载品牌自己的官方 App，功能通常更全一些，比如积分、会员权益这些；第三种是用 foodpanda 或 Deliveroo 这样的香港本地外卖平台来下单配送。三种方式各有各的方便之处，可以根据自己的实际需求来选。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

以喜茶为例，打开微信搜索"heytea go"，点进去就能看到点单页面，整个过程不需要额外下载 App，也不用重新注册账号，只要选好门店和饮品，用微信直接付款就能完成，全程一两分钟就搞定。

蜜雪冰城的点单流程也基本一样，在微信里搜索"蜜雪冰城香港澳门"进入小程序，选门店、挑饮品、下单付款，操作逻辑和在内地用微信点餐没什么区别。霸王茶姬的小程序叫"CHAGEE HK&MACAO"，星巴克的是"星巴克香港及澳門"，越茶香的是"越茶香VETEA"，都可以在微信搜索栏直接找到。

不过记得一点，用小程序点单的时候要先确认一下门店位置和营业时间。有些门店在节假日可能会调整营业安排，建议点单前留意一下小程序里的门店信息提示。

方式二：通过官方 App

如果你在香港待的时间比较长，经常喝某个品牌的奶茶，其实可以考虑下载品牌的官方 App。比如喜茶有自己的 heytea go App，功能比小程序更丰富一些，可以查看完整的会员等级、积分明细和专属优惠活动。星巴克的 App 也支持提前点单和星星积分，用起来体验比较完整。

不过要注意的是，有些品牌 App 注册的时候可能需要用香港手机号或者邮箱，具体注册要求以各 App 实际页面为准。所以如果只是短期来玩几天，临时下一个 App 可能反而不太划算。

方式三：通过外卖平台配送

如果你住在酒店不想出门，或者逛街逛累了想直接送到手上，那可以试试 foodpanda 和 Deliveroo 这两个香港主流的外卖平台。它们覆盖的茶饮品牌不少，下单之后一般半小时左右就能送到。

这样一来就不用自己跑去门店排队了，尤其是下午茶高峰时段，门店排队往往要等很久，外卖反而更省时间。不过外卖平台通常会收一笔配送费，如果距离比较远费用会更高一些，点单之前建议先看看配送费和起送金额。

注意事项

下午茶时段通常是高峰期，热门门店往往要等 15 到 30 分钟。如果赶时间，建议提前半小时下单，到店就能直接取，不用站在门口干等。 部分小程序第一次打开时会请求位置授权，开了定位之后附近门店就会直接出来，省去手动搜索的麻烦。 喜茶、蜜雪冰城、霸王茶姬的小程序都支持微信授权登录，不需要填手机号。但如果用的是品牌独立 App，有些可能需要香港号或邮箱注册。 微信内浏览小程序时，菜单和界面基本都是简体中文，碰到繁体内容也可以借助微信的语言辅助功能帮忙理解，不用担心看不懂。 外卖平台 foodpanda 和 Deliveroo 的界面以英文和繁体中文为主，如果英文不太熟悉，操作起来可能需要多花点时间适应。

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 入口查找方式 核心功能 heytea go 微信小程序 不需要 微信搜索"heytea go"直达 门店点单、自取、微信支付 蜜雪冰城香港澳门 微信小程序 不需要 微信搜索"蜜雪冰城香港澳门"直达 门店点单、自取、查看菜单 CHAGEE HK&MACAO 微信小程序 不需要 微信搜索"CHAGEE HK&MACAO"直达 门店点单、自取、门店定位 星巴克香港及澳門 微信小程序 不需要 微信搜索"星巴克香港及澳門"直达 点单、自取、查看门店信息 越茶香VETEA 微信小程序 不需要 微信搜索"越茶香VETEA"直达 门店点单、自取 heytea go App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索"heytea go" 点单、会员积分、专属优惠活动 星巴克 App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索"Starbucks Hong Kong" 点单、星星积分、会员权益 KOI The App 独立 App 需要下载 App 应用商店搜索"KOI" 点单、会员优惠 foodpanda 独立 App / 网页 需要下载 App 或浏览器访问 应用商店搜索或浏览器输入 foodpanda. hk 多品牌外卖配送、在线支付 Deliveroo 独立 App / 网页 需要下载 App 或浏览器访问 应用商店搜索或浏览器输入 deliveroo. hk 多品牌外卖配送、在线支付

场景参考

刚过关到香港，想马上喝杯奶茶又不想下载 App

可选方式： 微信小程序（heytea go / 蜜雪冰城香港澳门 / CHAGEE HK&MACAO） 刚从口岸出来的时候，手机网络可能还在切换，这时候如果还要打开应用商店下载一个新 App，等下载完再注册登录，实在太折腾了。其实只要打开微信搜一下品牌名，小程序直接就能用，省掉装 App 的事儿，到店直接取。这样一来从过关到拿到奶茶，整个过程快得多。

在香港待一周以上，想攒积分享受会员权益

可选方式： 品牌官方 App（heytea go App / Starbucks Hong Kong） 如果你在香港待的时间比较长，几乎每天都会喝奶茶或咖啡，其实可以花几分钟下载品牌的官方 App。比如Starbucks Hong Kong 可以攒星星兑换免费饮品，喜茶的 App 也有会员等级和专属优惠活动。虽然前期注册需要一点时间，不过长期用下来这些会员福利还是挺值的。

逛铜锣湾逛到一半，突然想喝杯冷饮又不想排队

可选方式： 微信小程序提前点单 逛街的时候路过一家霸王茶姬或者蜜雪冰城，门口排了不少人，这时候可以先在微信里搜一下小程序提前下单。不用站在队伍里干等，逛一圈回来直接到柜台取就好。尤其是下午茶高峰时段，提前点单能省下不少排队的时间。

住在酒店不想出门，想让奶茶送过来

可选方式： foodpanda / Deliveroo 外卖平台 逛了一天回到酒店实在不想再出门，这种情况用 foodpanda 或者 Deliveroo 下单就很方便。这两个平台上覆盖的茶饮品牌不少，选好之后大概半小时左右就能送到酒店。不过要注意的是，外卖平台会收配送费，距离越远费用越高，建议下单前先看一眼总价。

不确定附近有哪些奶茶店，想先看看周边选择

可选方式： 微信搜索小程序 如果你到了一个不太熟的区域，不知道附近有没有想喝的品牌门店，其实可以直接在微信里搜索品牌小程序，打开之后开启定位就能看到附近门店。比如搜"heytea go"或者"蜜雪冰城香港澳门"，小程序里都有门店定位功能，找到最近的那家直接导航过去就行。

和朋友一起逛街，几个人想一起点但口味不同

可选方式： 各自用微信小程序点单 好几个人一起逛街，每个人想喝的都不一样，其实每人各自打开微信搜索小程序下单就很方便。选同一家门店，各点各的，到了直接一起取。这样既不用挤在柜台前轮流点，也不用一个人帮所有人记单，各自手机上操作两分钟的事。

FAQ

Q1: 不想下载 App，还能点奶茶吗？

完全可以。喜茶、蜜雪冰城、霸王茶姬、星巴克、越茶香 VETEA 这些品牌在香港都上线了微信小程序，打开微信搜索品牌名就能直接进入点单页面，不需要额外安装任何东西。所以如果只是短期来香港玩几天，用小程序点单其实是最省事的方式。

Q2: 用小程序点单要不要香港手机号？

大多数不需要。喜茶、霸王茶姬、蜜雪冰城的小程序都支持微信授权登录，直接用微信账号就能进，不用填手机号。星巴克的小程序也是一样的。所以如果只是短期来香港，用小程序点单在注册这一步基本没什么门槛，打开就能用。

Q3: 下午茶高峰点了单要等多久？

下午茶时段通常是各品牌的高峰期，热门门店往往要等 15 到 30 分钟左右。如果赶时间的话，建议提前半小时在小程序或者 App 上下好单，到店直接去取餐柜台拿就行，这样能省掉排队等候的时间。

Q4: 能送到酒店吗？还是只能自己去拿？

这要看你用什么方式点。用品牌的微信小程序或者官方 App 点单，目前基本都是到店自取的模式。如果想要配送到酒店，可以用 foodpanda 或者 Deliveroo 这两个外卖平台下单，它们覆盖的茶饮品牌比较多，一般半小时左右就能送到。不过外卖平台会收配送费，距离远的话费用会高一些。

Q5: 小程序和 App 的积分通用吗？

这个因品牌而异。以喜茶为例，小程序和 App 用的是同一个账号体系，在小程序里消费积累的积分在 App 上也能看到。不过有些品牌的小程序和 App 积分可能是独立计算的，具体建议打开两边对比一下，或者问一下店员比较靠谱。

Q6: 小程序里的菜单是简体中文还是繁体？

大部分品牌的小程序界面都是简体中文的，比如喜茶、蜜雪冰城、霸王茶姬这几个，操作起来和在内地用微信点餐基本没区别。星巴克香港及澳門的小程序可能会混合一些繁体内容，不过看懂问题不大。如果碰到不认识的字，微信本身也有语言辅助功能可以帮忙理解。

Q7: 这些小程序支持微信支付吗？还是要绑香港银行卡？

喜茶、蜜雪冰城、霸王茶姬、星巴克这些品牌的小程序都支持微信支付，直接用微信钱包里的余额或者绑定的内地银行卡就能付款，不需要额外绑定香港银行卡。所以对短期来港的游客来说，支付这一步基本不用操心。

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