问题现状

很多人来香港之前就听说过这边不少餐厅支持手机点餐，想着到店之前先把菜选好，省得现场排队等半天。但真到了香港，才发现事情没那么简单：有的餐厅只有自己的 App，有的用的是第三方平台，还有些只认小程序扫码点餐。对于第一次来的游客来说，光是弄清楚该用哪个入口就已经够头疼了，更别说碰上繁体字菜单、不知道怎么选门店这些细节问题。

其实在香港用手机提前点餐，核心就是搞清楚"哪家店用什么渠道"。搞明白这一点，后面不管是选菜还是付款都很顺畅。

常见解决方式

目前在香港手机提前点餐主要有三种途径：通过微信小程序在线点单、下载餐厅或平台的独立 App 完成预订，或者直接在 foodpanda、Deliveroo 等外卖平台上选好餐品再到店取或配送。少数连锁餐厅也支持官网在线点餐，不过用的人相对少一些。每种方式的优劣因人而异，关键看你当时的需求和所在位置。

操作步骤详解

方式一：通过微信小程序

PIN ME 手機點餐和 THE GULU App 这两个小程序在香港覆盖了不少餐厅。打开微信直接搜名字就能找到，省掉了装 App 的事儿。

PIN ME 手機點餐需要到店扫码才能使用，不支持直接在微信搜索后远程下单。到了餐厅门口扫描桌上或柜台的二维码，就能进入点餐页面，选好菜品后用微信直接付款。

THE GULU App 小程序主要覆盖一些港式餐厅和茶餐厅，但功能比较有限，不具备在线选菜下单的功能。

不过要注意，不是所有餐厅都上了这两个小程序，所以到了具体门店最好先确认一下有没有支持的渠道。

方式二：通过品牌独立 App

麥當勞 App、大家樂 App、大快活 App、Starbucks Hong Kong 这些连锁品牌都有自己的手机应用，功能通常比小程序更完整，比如会员积分、专属优惠、自定义口味等。

下载安装后需要用手机号或邮箱注册一个账号。选好门店和菜品下单，支付方式一般支持信用卡、Apple Pay 或品牌自有的储值卡。如果你在香港停留时间比较长，经常去同一家连锁餐厅，用品牌 App 攒积分确实划算。

像譚仔三哥米线（App 不存在） 和翠華排隊系統小程序（当前功能异常） 也支持提前点餐，到店后报手机号或出示订单号就能取餐，高峰时段能省不少等待时间。

方式三：通过外卖平台

foodpanda 和 Deliveroo 是香港最常用的两个外卖平台，除了送餐到门之外，很多餐厅也支持"到店自取"模式，相当于变相的提前点餐。

打开 foodpanda 选好餐厅和菜品，下单时把配送方式改成自取，系统会告诉你预计完成时间。到了门店直接报订单号取餐。Deliveroo 的操作类似，区别在于覆盖的餐厅名单不完全一样，建议两个都看看再决定从哪个下单。

注意事项

高峰时段（中午 12 点到 1 点半、晚上 6 点到 8 点）提前点餐的等待时间可能会延长，建议提前 20-30 分钟下单

PIN ME 手機點餐和 THE GULU App 覆盖的餐厅以港岛和九龙居多，新界部分区域可能没有合作商户

品牌 App 的注册通常需要香港手机号或国际邮箱，部分品牌支持内地手机号

外卖平台的"到店自取"有时会收取少量平台服务费，下单前留意订单明细

如果菜单是繁体中文看不太懂，在微信里长按文字可以触发翻译功能，帮你快速理解菜品内容

渠道速查表

服务/渠道名称 入口方式 是否需要下载 注册/登录方式 核心功能 PIN ME 手機點餐 微信小程序 不需要 微信授权 到店点餐、预点餐、在线付款 THE GULU App 微信小程序 不需要 微信授权 餐厅信息查看（功能有限） 麥當勞 App 独立 App 需要下载 App 手机号/邮箱注册 提前点餐、会员优惠、门店定位 大家樂 App 独立 App 需要下载 App 手机号注册 手机点餐、会员积分、优惠券 大快活 App 独立 App 需要下载 App 手机号注册 预点餐、到店取餐、积分换购 星巴克香港 App 独立 App 需要下载 App 手机号/邮箱注册 提前点单、星礼卡储值、会员权益 foodpanda 独立 App 需要下载 App 手机号注册 外卖配送、到店自取、餐厅搜索 Deliveroo 独立 App 需要下载 App 手机号/邮箱注册 外卖配送、到店自取、优惠活动

场景参考

刚到香港，不想花时间下载 App

可选方式： PIN ME 手機點餐 / THE GULU App（微信小程序） 刚过关到香港，手机里全是内地的 App，下载新应用既费流量又占时间。其实到了餐厅扫码进入 PIN ME 手機點餐小程序，选好菜品付完款就等着取餐，全程不用注册新账号，微信授权一下就行。对于赶时间的游客来说，省掉装 App 这个步骤确实方便不少。

经常去同一家连锁餐厅，想攒积分和享会员价

可选方式： 麥當勞 App / 大家樂 App / Starbucks Hong Kong 如果你在香港待的时间比较长，隔三差五就去麦当劳或者大家乐，那下载品牌自己的 App 更划算。注册会员后每次消费都有积分，攒够了能换免费餐品。Starbucks Hong Kong 也是同理，星礼卡充值还有额外优惠，适合咖啡重度用户。

在酒店想叫外卖，不打算出门

可选方式： foodpanda / Deliveroo 逛了一天实在不想出门，打开 foodpanda 或者 Deliveroo 选好餐厅和菜品，填上酒店地址就能送到前台。两个平台覆盖的餐厅不太一样，建议对比一下再下单。不过要注意配送费和最低消费门槛，高峰时段配送费可能会涨一些。

到了餐厅门口发现要排队，想提前把菜点好

可选方式： THE GULU App（微信小程序） 排到号了但还没轮到入座，与其干等不如先把菜选好。THE GULU App 小程序功能有限，暂不支持预点餐。如果餐厅支持 PIN ME 手機點餐，到店扫码后可以在手机上浏览菜单点餐。

菜单全是繁体字看不太懂，怕点错

可选方式： 品牌官网 有些餐厅的官网提供英文版菜单或者简繁切换功能。比如 Subway 香港官網上菜品名称比较直观，配有图片说明，适合对繁体字不太熟悉的朋友提前研究菜单。到店后直接报菜名或者给店员看截图，沟通起来顺畅很多。

FAQ

Q1: 不下载 App，还能提前点餐吗？

完全没问题。PIN ME 手機點餐和 THE GULU App 都有微信小程序版本，打开微信搜索名字就能直接用，不需要去应用商店下载安装。选好门店和菜品，微信付款就搞定了，整个过程两三分钟。不过这两个小程序覆盖的餐厅有限，如果找不到你想去的店，可能还是得用品牌自己的 App。

Q2: 用小程序点单要不要注册香港手机号？

不需要。PIN ME 手機點餐和 THE GULU App 的小程序都支持微信授权登录，点一下允许就能进去，不用填手机号也不用验证码。不过如果你用麥當勞 App 或大家樂 App 这些品牌独立应用，注册时通常需要一个手机号，有的支持内地号，有的可能需要香港本地号。

Q3: 高峰时段提前点了单，大概要等多久？

中午 12 点到 1 点半是最拥挤的时段，热门餐厅的出餐时间可能要 20 到 30 分钟。建议提前半小时下单，到店基本就能取餐了。如果用 foodpanda 或 Deliveroo 的到店自取功能，下单时会显示预计完成时间，可以根据这个时间安排出发。

Q4: foodpanda 和 Deliveroo 的"到店自取"要收额外费用吗？

一般来说到店自取不收配送费，但部分餐厅可能会有少量平台服务费，通常在几港币到十几港币之间。下单前在订单明细页面留意一下就行。如果直接用餐厅的小程序或 App 点餐，通常不会有这类额外费用。

Q5: 繁体字菜单看不懂怎么办？

在微信里浏览小程序菜单时，长按文字可以触发翻译功能，虽然翻译质量不算完美，但帮你搞清楚菜品大概内容是够用的。如果用品牌 App 或者官网，Subway 香港官網有英文版本，麥當勞 App 也支持中英切换。到了门口实在拿不准，拍张菜单照片用翻译 App 扫一下也是个办法。

Q6: 小程序和品牌 App 的积分能互通吗？

大多数情况下不互通。品牌 App 有自己的会员体系和积分系统，通过小程序下的单一般不计入 App 的积分。所以如果你特别在意攒积分换优惠，用品牌自己的 App 更合适。临时用一次的话，小程序省事不少。

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